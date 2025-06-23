Stellantis, lüks markası Maserati'yi satmayı düşünüyor

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis'in, lüks markası Maserati'nin geleceğiyle ilgili kritik bir karar aşamasında olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, grubun, zayıf performans gösteren Maserati için olası bir satışı da içeren seçenekleri araştırdığını söyledi.

KÖTÜ GİDEN SATIŞLAR VE ZARAR MASADA

Bu değerlendirmenin arkasındaki en büyük neden, Maserati'nin son dönemdeki finansal performansı.

Markanın satışları 2024 yılında yüzde 50'den fazla düşerek sadece 11 bin 300 adede geriledi.

Daha da önemlisi, marka 2023'te 141 milyon euro kar açıklarken, geçen yıl 260 milyon euro zarar etti. Bu keskin düşüş, Stellantis yönetimini markanın geleceğini sorgulamaya itti.

YÖNETİM KURULU İKİYE BÖLÜNDÜ

Stellantis Maserati konusundaki planlar hakkında yönetim kurulunun ikiye bölündüğü belirtiliyor.

Bazı yönetim kurulu üyeleri, Stellantis’in Maserati’yi sürdürülebilir bir şekilde canlandırma imkanı olmadığını düşünüyor. Bu nedenle satışın en uygun seçenek olduğunu savunuyorlar.

Diğer üyeler ise Maserati’nin hala önemli bir değere sahip olduğunu ve grubun tek lüks markasını kaybetmenin ciddi bir itibar kaybına yol açacağını düşünüyor.

Değerlendirmelerin henüz erken aşamalarda olduğu, ancak yeni CEO Antonio Filosa'nın bu zorlu kararla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.