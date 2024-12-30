Stellantis, Opel ve Almanya'ya olan desteklerini yineledi

AA & Ensonhaber

Stellantis üst yönetimi, Opel'in Rüsselsheim'daki üretim tesislerini ziyaret ederek Almanya ve Opel'e olan bağlılıklarını teyit etti.

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ve Stellantis İnsan Kaynakları Şefi Xavier Chereau, Opel'in gelecek planları hakkında bilgi aldı.

RÜSSELSHEİM ZİYARETİ

Stellantis yöneticileri, Opel'in en çok satan modeli Astra ve kardeş marka DS Automobiles'in DS 4 modelinin üretildiği Rüsselsheim fabrikasını ziyaret etti.

Ayrıca, Stellantis'in gelecekteki Almanya merkezi ve yeni küresel Opel merkezi hakkında da bilgi aldılar.

ELKANN: "OPEL VE ALMANYA, STELLANTİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Opel ve Almanya'nın Stellantis için büyük önem taşıdığını belirtti.

Elkann, yaptığı açıklamada şunları söyledi: