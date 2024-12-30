Stellantis, Opel ve Almanya'ya olan desteklerini yineledi

Stellantis üst yönetimi, Opel'in Rüsselsheim'daki üretim tesislerini ziyaret ederek Almanya ve Opel'e olan bağlılıklarını teyit etti.
Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ve Stellantis İnsan Kaynakları Şefi Xavier Chereau, Opel'in gelecek planları hakkında bilgi aldı.
RÜSSELSHEİM ZİYARETİ
Stellantis yöneticileri, Opel'in en çok satan modeli Astra ve kardeş marka DS Automobiles'in DS 4 modelinin üretildiği Rüsselsheim fabrikasını ziyaret etti.
Ayrıca, Stellantis'in gelecekteki Almanya merkezi ve yeni küresel Opel merkezi hakkında da bilgi aldılar.
ELKANN: "OPEL VE ALMANYA, STELLANTİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Opel ve Almanya'nın Stellantis için büyük önem taşıdığını belirtti.
Elkann, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Yoğun bir endüstriyel dönüşüm yaşadığımız bugünlerde, Stellantis'in Almanya'daki operasyonlarına ve başta IG Metall olmak üzere önemli paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla kaliteli diyaloglar geliştirmeye olan taahhüdümüzü yinelemek için Rüsselheim tesislerini ziyaret etmekten ötürü çok mutluyum.
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