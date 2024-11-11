Stellantis, üçüncü çeyrekte 7 önemli pazarda lider konumda yer aldı

AA & Ensonhaber

Stellantis, yaptığı açıklamada önemli başarılara imza attıklarını duyurdu. Eylül ayından bu yana Fransa, İtalya, Brezilya, Portekiz, Türkiye, Cezayir ve Arjantin'de en çok satan otomobil üreticisi konumunda bulunan Stellantis, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda da ilk üçte yer alıyor.

Şirket, ABD pazarındaki payını da artırmaya devam ediyor. Temmuz ayında yüzde 7,2 olan pazar payı, eylül ayında yüzde 8'e yükseldi.

Ayrıca, ABD'deki bayi stok seviyesi 30 Haziran ile 30 Ekim tarihleri arasında 80 bin adedin üzerinde azaltıldı ve şirket, planlanandan önce 100 bin adetlik azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

FİAT VE PEUGEOT ELEKTRİKLİ MODELLERDE LİDER

Stellantis bünyesindeki markalar da önemli başarılara imza atıyor. Fiat, Güney Amerika'da yüzde 14,5 pazar payı ile lider konumda ve Brezilya, İtalya, Türkiye ve Cezayir'de ilk sırada yer alıyor.

Elektrikli modellerde de önemli bir başarı elde eden Fiat, Fiat 500e modeliyle A segment bataryalı elektrikli araçlar (BEV) pazarında Avrupa lideri konumunda.

Peugeot E-208 ise Avrupa B segment BEV pazarında liderliği elinde bulunduruyor.

TİCARİ ARAÇ PAZARINDA DA ZİRVEDE

Stellantis'in ticari araç markası Stellantis Pro One, Avrupa ve Güney Amerika ticari araç pazarında ilk sıradaki pozisyonunu korurken, Avrupa BEV pazarında yüzde 32,8 ile liderliğini sürdürüyor.

Stellantis'in elde ettiği bu başarılar, şirketin güçlü marka portföyü ve stratejik büyüme planının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde de yenilikçi teknolojilere ve müşteri odaklı yaklaşıma yatırım yaparak büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.