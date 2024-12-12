Stellantis ve CATL, İspanya'da 4,1 milyar euroluk batarya fabrikası kuracak

Haber Merkezi

Otomotiv devi Stellantis ve Çinli batarya üreticisi CATL, İspanya'da elektrikli araç bataryaları üretmek için ortak bir girişim başlatıyor.

Bu dev yatırım, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının büyümesine önemli katkı sağlayacak.

4,1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Stellantis ve CATL, İspanya'nın Zaragoza kentinde 4,1 milyar euro değerinde bir batarya fabrikası kuracak.

Bu fabrika, lityum demir fosfat (LFP) bataryaları üretecek ve Stellantis'in elektrikli araçlarında kullanılacak.

Ortak girişimin, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının büyüklüğüne ve hükümet desteklerine bağlı olarak 50 gigawatt saatlik bir üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

2026'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Zaragoza'daki fabrikanın 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Stellantis, bu fabrikanın daha yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmesini sağlayacağını belirtti.

Stellantis ve CATL'nin bu ortak girişimi, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının büyümesine önemli katkı sağlayacak.

Yeni batarya fabrikası, Stellantis'in elektrikli araç üretimini artırmasına ve daha rekabetçi fiyatlar sunmasına olanak tanıyacak.