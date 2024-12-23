Stellantis ve Zeta Energy'den yeni batarya geliştirme projesi

AA & Ensonhaber

Otomotiv devi Stellantis ve batarya teknolojileri şirketi Zeta Energy, elektrikli araçlar için yeni nesil bataryalar geliştirmek üzere önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu iş birliği, elektrikli araçların menzilini, performansını ve şarj süresini iyileştirmeyi hedefliyor.

LİTYUM KÜKÜRT BATARYALARININ AVANTAJLARI

Stellantis ve Zeta Energy, lityum kükürt bataryalarının geleneksel lityum iyon bataryalara göre birçok avantaj sunduğunu belirtiyor. Bu avantajlar arasında:

Daha uzun menzil: Lityum kükürt bataryaları, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu için daha uzun menzil sunuyor.

Daha hafif: Lityum kükürt bataryaları, lityum iyon bataryalara göre daha hafif olduğu için araçların ağırlığını azaltıyor ve performansı artırıyor.

Daha hızlı şarj: Lityum kükürt bataryaları, daha hızlı şarj edilebiliyor. Şarj süresinin yüzde 50'ye kadar azalması bekleniyor.

Daha düşük maliyet: Lityum kükürt bataryaları, lityum iyon bataryalara göre daha düşük maliyetli.

Daha düşük karbon emisyonu: Lityum kükürt bataryaları, atık malzemeler ve metan kullanılarak üretilebildiği için daha düşük karbon emisyonuna sahip.

2030 HEDEFi

Stellantis ve Zeta Energy arasındaki iş birliği, 2030 yılına kadar lityum kükürt bataryalarının Stellantis elektrikli araçlarında kullanılmasını hedefliyor.