Stellantis'in yeni CEO'su Antonio Filosa, üst yönetim kadrosunu belirledi

Otomotiv devi Stellantis'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, şirketi geleceğe taşıyacak olan yeni üst yönetim kadrosunu açıkladı.

Yeni organizasyon yapısının, karar alma süreçlerini bölgelere daha yakın konumlandırarak müşteri beklentilerini daha iyi karşılamayı amaçladığı belirtildi.

YENİ CEO FİLOSA'DAN YENİ EKİP

Yeni CEO Antonio Filosa, liderlik ekibinin insan odaklı bir bakış açısına, derin bir ürün bilgisine ve girişimci bir ruha sahip liderlerden oluştuğunu belirtti. Yeni organizasyon yapısında 4 yönetici doğrudan CEO'ya bağlı olarak çalışacak.

Filosa, "Bu ekibin yeteneği ve tutkusu sayesinde, Stellantis'i sektörümüz için yeni dönemin kazananlarından biri haline getireceğiz." diyerek iddialı bir mesaj verdi.

ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Stellantis üst yönetim yapısında bazı önemli görev değişiklikleri de dikkat çekti. Jean-Philippe Imparato, Genişletilmiş Avrupa ve Avrupa Markaları liderliğini sürdürürken, bu sorumluluğuna lüks marka Maserati de dahil edildi.

Güney Amerika lideri olarak ekibe katılan Emanuele Cappellano, aynı zamanda grubun ticari araçlar iş birimi olan Stellantis Pro One'dan da sorumlu olacak.

Yeni ekip, şirketin küresel operasyonlarını daha çevik ve verimli bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.