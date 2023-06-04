Stellantis'ten Fransa'ya 176 milyon dolarlık yatırım Stellantis, Fransa'daki Rennes fabrikasına 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen elektrikli bir SUV üretmek için 176 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

PSA ve FCA'nın birleşiminden doğan otomotiv grubu Stellantis, Fransa'daki fabrikasına yeni bir yatırım yapacak.

Stellantis, Fransa'daki Rennes fabrikasına 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen elektrikli bir SUV üretmek için 176 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor

Stellantis ayrıca, çalışanlarına elektrikli araç üretimi konusunda eğitim vermeye de başladı.

Henüz tam olarak detayları bilinmeyen tamamen elektrikli aracın, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine üretileceği ve Citroen C5 Aircross'un yerini alacağı söyleniyor.

Enerji santrali de kuracak

Ayrıca marka, 2025 yılına kadar faaliyete geçecek 90.000 km2'lik bir güneş enerjisi santrali kurmayı ve tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılamayı düşünüyor.