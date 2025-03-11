Stellantis'ten otonom sürüş hamlesi: STLA AutoDrive 1.0 tanıtıldı

AA & Ensonhaber

Stellantis, otomotiv sektöründe sürücüsüz araç teknolojilerine yönelik artan talebe cevap vererek, kendi geliştirdiği STLA AutoDrive 1.0 otomatik sürüş sistemini tanıttı.

Bu sistem, SAE Seviye 3 otonom sürüş deneyimini mümkün kılarak, sürücülerin özellikle yoğun şehir içi trafiğinde yaşadığı stresi azaltmayı hedefliyor.

Stellantis'in sürücüsüz araç teknolojisi, otomotiv sektöründe yeni bir çığır açıyor. Otomatik sürüş sistemleri, sürücülere daha konforlu bir yolculuk sunuyor.

STLA AUTODRIVE 1.0'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

STLA AutoDrive 1.0, 60 kilometre/saate (km/s) kadar hızlarda otomatik sürüş sağlayarak, sürücünün dur-kalk trafikteki yükünü hafifletiyor ve zaman kazandırıyor.

Sistem, trafik ve çevre koşulları uygun olduğunda sürücüye STLA AutoDrive işlevinin kullanılabilir olduğunu bildiriyor.

Fiziksel bir düğmeyle etkinleştirildikten sonra kontrolü ele alan sistem, güvenli mesafeyi koruyor, hızı ayarlıyor, direksiyon ve freni trafik akışına göre sorunsuz bir şekilde yönetiyor.

STLA AutoDrive, gelişmiş sensörler aracılığıyla çevresini sürekli izleyerek, gece, hafif yağmur veya zorlu hava koşullarında bile yüksek hassasiyetle güvenilir bir şekilde çalışıyor.

Otomatik sensör temizleme sistemi, kritik bileşenleri her zaman temiz tutarak optimum güvenilirlik ve işlevsellik sağlıyor.

Ayrıca, bulut bağlantılı olan sistem, kablosuz güncellemeler ve gerçek zamanlı veri entegrasyonu yoluyla sürekli iyileştiriliyor.

SÜRÜCÜ DENEYİMİ VE GÜVENLİK

STLA AutoDrive, Seviye 2 (eller direksiyonda) ve Seviye 2+ (eller serbest, gözler yolda) işlevleriyle daha yüksek hızlarda 'Adaptif Hız Sabitleme Sistemi' ve şerit ortalama işlevlerinin rahatlığını sunuyor.

Sistem, hızlı ve doğal tepkiler vererek gerçek koşullarda akıcı, öngörülebilir ve insan benzeri bir sürüş hissi yaratıyor.

Güvenli takip mesafesini korumak, katılım noktalarında birleşen trafiğe uyum sağlamak gibi konularda sistem sorunsuz bir şekilde çalışarak güvenli ve stressiz bir sürüş sağlıyor.