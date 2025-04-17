Subaru'dan yeni elektrikli SUV: Trailseeker

Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Subaru, merakla beklenen ikinci elektrikli otomobilini nihayet tanıttı. Yeni Subaru Trailseeker, tasarım anlamında büyük ölçüde mevcut Solterra modelini temel alıyor, ancak daha uzun gövdesi ve daha geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

Artırılmış bagaj hacmi, daha fazla baş mesafesi ve diz mesafesi sunan Trailseeker, benzer bir güç aktarma organına sahip olmasına rağmen, giriş seviyesinde bile standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor.

Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirilen bu modelde, Tesla tarzı NACS şarj portu standart olarak sunulacak.

Bu sayede, Trailseeker sahipleri Kuzey Amerika'daki 15 binden fazla Tesla Supercharger istasyonuna erişim imkanına sahip olacak.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Subaru Trailseeker'ın temelinde, Solterra'da da kullanılan 74,7 kWh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Önde ve arkada konumlandırılmış çift elektrik motorlu yapısıyla yaklaşık 380 beygir gücü üreten bu elektrikli SUV, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4.3 saniyede ulaşabiliyor.

Tek şarjla yaklaşık 418 km menzil sunan Trailseeker, bu değerlerle elektrikli SUV segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor.

ŞIK TASARIM VE MODERN İÇ MEKAN

New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan Subaru Trailseeker, aydınlatmalı Subaru logosu, yeniden tasarlanan farları ve gövde renginde boyalı tamponuyla şık bir ön görünüme sahip.

İç mekanda ise yatay olarak konumlandırılmış devasa 14 inçlik bir multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğini standart olarak sunan bu ekran, aynı zamanda Subaru'nun gelişmiş sürücü asistan paketi olan EyeSight'ı da içeriyor.

FİYATLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Subaru, Amerika pazarı için geliştirilen Trailseeker modelinin fiyat etiketlerini henüz açıklamadı. 2026 yılının başlarında satışa sunulması beklenen bu yeni elektrikli SUV, Subaru'nun elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.