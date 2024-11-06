Suzuki güncel fiyat listesini açıkladı: Kasımda tüm modellere zam

Japon otomobil devi Suzuki, kasım ayı fiyat listesini duyurdu. Geçtiğimiz ay tüm modellerine zam yapan marka, bu ay da fiyat artışlarını sürdürdü.
Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatlarını sizler için listeledik.
SWIFT, VİTARA, S-CROSS VE JİMNY'NİN YENİ FİYATLARI
Suzuki'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Swift modelinin başlangıç fiyatı 1.359.000 TL olarak belirlendi.
Vitara ise 1.690.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. S-Cross modelinin yeni başlangıç fiyatı 1.770.000 TL olurken, Jimny modeli ise 1.945.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Ekim ayına kıyasla, modellerde yaşanan fiyat değişimleri şu şekilde:
Swift - 1.359.000 TL
Vitara 1.615.000 TL > 1.690.000 TL
S-Cross 1.720.000 TL > 1.770.000 TL
Jimny 1.740.000 TL > 1.945.000 TL
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