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Suzuki güncel fiyat listesini açıkladı: Kasımda tüm modellere zam

Suzuki güncel fiyat listesini açıkladı: Kasımda tüm modellere zam Suzuki, kasım ayı itibarıyla tüm modellerine zam yaptı. Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin güncel fiyatları haberimizde.