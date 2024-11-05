Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: eVitara

Haber Merkezi

Suzuki, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olan eVitara, Hindistan'da üretilecek ve diğer pazarlara ihraç edilecek.

Aynı zamanda, henüz tanıtımı yapılmamış bir Toyota bZ modelinin de temelini oluşturacak.

VITARA'DAN FARKLI BİR PLATFORM

Vitara adını taşımasına rağmen, eVitara, Suzuki'nin dokuz yıllık yanmalı motorlu Vitara modeliyle pek ortak noktaya sahip değil.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan eVX konseptinin üretim versiyonu olan eVitara, Suzuki'nin Heartect-e EV platformu üzerine inşa edildi.

GÜÇ VE PERFORMANS

eVitara, iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak: 49 kWh ve 61 kWh. Önden çekişli versiyonunda 142 beygir veya 172 beygir güç üreten motorlar yer alacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyonunda ise eklenen arka motorla birlikte güç çıkışı 181 beygire yükselecek.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

eVitara, 4.275 mm uzunluğuyla mevcut Vitara'dan 100 mm daha uzun ve 2.700 mm dingil mesafesiyle 200 mm daha geniş. Bu da, yolcular için daha ferah bir iç mekan anlamına geliyor.

İç mekanda, dijital gösterge paneli ve orta dokunmatik ekranı birleştiren şık bir cam panel dikkat çekiyor.

Suzuki, kabinin "sağlam görünümlü kaplamalara" sahip olduğunu ve "Yüksek Teknoloji ve Macera" temasını yansıttığını belirtiyor.

Suzuki'nin Allgrip-e dört tekerlekten çekiş sistemi, özellikle zorlu yol koşullarında güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sistemin Trail modu, frenleri geleneksel sınırlı kaymalı diferansiyelin çalışmasını taklit ederek aracın zorlu arazilerde ilerlemesini kolaylaştırıyor.

ÜRETİM VE SATIŞ

eVitara, Suzuki Motor Gujarat'ın Hindistan'daki fabrikasında 2025 baharında üretime girecek.

Avrupa, Hindistan ve Japonya'da satışlar ise yaz aylarında başlayacak. Aynı fabrika, Toyota'nın henüz tanıtmadığı bZ SUV modelini de üretecek.