Suzuki Swift Japonya’da yılın otomobili seçildi

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Suzuki, yeni Swift modeliyle Japonya'da önemli bir başarıya imza attı. Japon Otomobil Kategorisi'nde "2025 RJC Yılın Otomobili" ödülünü kazanan Yeni Swift, tasarım, teknoloji ve sürüş özellikleriyle jüriyi etkilemeyi başardı.

RJC ÖDÜLLERİ

RJC Yılın Otomobili ödülleri, Japonya'da yerli ve ithal binek otomobilleri kapsayan prestijli bir yarışma.

Ödüller, "Japon Otomobil Kategorisi", "İthal Otomobil Kategorisi" ve "Teknoloji Kategorisi" olmak üzere üç farklı kategoride veriliyor.

YENİ SWIFT'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni Swift, yenilenen dış tasarımı, gelişmiş 1.2 litrelik hibrit motoru ve yeniden kalibre edilmiş süspansiyonuyla dikkat çekiyor.

Hafif ve sağlam "HEARTECT" platformu, üstün sürüş dinamikleri sağlıyor. Ayrıca, tüm Yeni Swift modellerinde sınıfının en iyi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

RJC jürisi, Yeni Swift'in tasarımını, güvenlik özelliklerini ve sürüş performansını övdü. Modelin, önceki nesillerin karakteristik tasarımını korurken daha güçlü bir görünüme ve aerodinamik verimliliğe kavuştuğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Yeni Swift, Japonya'da elde ettiği başarının ardından Türkiye'de de satışa sunuldu. Şık tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve ekonomik yakıt tüketimiyle Yeni Swift, Türkiye'deki kullanıcıların da beğenisini kazanacak gibi görünüyor.