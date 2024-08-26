Talep yeterli değil: Mercedes, S-Serisi üretimini yavaşlatıyor Alman üretici Mercedes'in beklediği talebi görmeyen S-Serisi'nin üretim bandı yavaşlatılıyor.

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, lüks sedan modeli S-Serisi'nin üretimini yavaşlatma kararı aldı.

Mercedes, S-Serisi için beklenen talebi yakalayamadı. Lüks segmentteki genel bir yavaşlama ve elektrikli araçlara geçiş trendi, S-Serisi'nin satışlarını olumsuz etkiledi.

Markanın Sindelfingen'deki Factory 56 tesisinde üretilen S-Serisi, artık sadece tek vardiya boyunca üretimde olacak.

Tesisteki üretimin dördüncü çeyrekte tek vardiyaya dönüştürülmesi ve çalışanların bir kısmının tesisin diğer üretim alanlarında görevlendirilmesi planlandı.

TÜM MODELLERDE TALEP DÜŞÜŞÜ VAR

Mercedes'in amiral gemilerinin tamamında bir talep düşüşü gözlemleniyor.

S-Serisi, EQS, EQS SUV ve GLS ailesinin tamamı yılın ilk yarısında sadece 33 bin 400 adet satış gerçekleştirebildi.

Yılın ilk yarısı itibarıyla toplam düşüş sayısı neredeyse yüzde 25 oldu.