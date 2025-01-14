Tamamen elektrikli yeni Mazda6e tanıtıldı: İşte özellikleri

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Mazda, Brüksel Otomobil Fuarı'nda elektrikli otomobil tutkunlarını heyecanlandıran yeni modeli Mazda6e'yi sergiledi.

Hızlı şarj özelliğine sahip 5 kapılı hatchback modeli, Mazda'nın tamamen elektrikli araç yelpazesine en yeni eklenen üye oldu. İşte Mazda6e hakkında bilmeniz gerekenler:

PERFORMANS VE MENZİL

Mazda6e, farklı sürüş ihtiyaçlarını karşılamak üzere iki farklı güç aktarma organı seçeneği sunuyor.

Mazda6e 1, 68.8 kWh bataryasıyla 479 km'ye kadar menzil sağlıyor. 200 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 235 km menzil eklenebiliyor. Elektrik motoru 190 kW (258 PS) güç üretiyor.

Daha uzun menzil isteyenler için Mazda6e Long Range modeli, 80 kWh bataryasıyla 552 km'ye kadar menzil sunuyor.

Elektrik motoru ise 180 kW (245 PS) güç üretiyor. Her iki versiyon da 320 Nm tork değeriyle 0'dan 100 km/s hıza 8 saniyenin altında ulaşıyor ve 175 km/s maksimum hıza sahip.

TASARIM

Mazda6e, Mazda'nın "Kodo: Hareketin Ruhu" tasarım felsefesinin yeni bir yorumunu temsil ediyor.

Akıcı çizgileri ve çarpıcı detaylarıyla güçlü ve şık bir görünüme sahip olan Mazda6e, alçak tavan çizgisi ve kısa kaputuyla sportif bir silüet sunuyor.

Çerçevesiz kapılar, entegre kapı kolları ve cesur aydınlatma imzası gibi detaylar, modern ve zarif bir görünüm kazandırıyor. Arkada ise ikonik dörtlü stop lambaları ve elektrikli spoyler dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN

Mazda6e'nin iç mekanı, Japon "ma" felsefesinden ilham alarak sadelik ve ferahlığı ön plana çıkarıyor.

Geniş bacak mesafesi ve panoramik tavan, yolculara konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Birinci sınıf malzemeler ve yüzen orta konsol, şık ve modern bir atmosfer yaratıyor.

Mazda6e, Takumi ve Takumi Plus olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Takumi, siyah veya bej suni deri döşemelerle gelirken, Takumi Plus birinci sınıf Nappa deri ve süet döşemelerin yanı sıra elektrikli tavan güneşliği de sunuyor.

TEKNOLOJİ

Sürücü odaklı kokpitte 14.6 inç dokunmatik ekran, 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 50 inç Artırılmış Gerçeklik Baş Üstü Ekranı yer alıyor. Artırılmış Gerçeklik Baş Üstü Ekranı, navigasyon ve hız gibi önemli bilgileri sürücünün görüş alanına yansıtıyor.

Gelişmiş sesli ve hareketli kontrol sistemleri, araç içi fonksiyonları kolayca yönetmeyi sağlıyor. 14 hoparlörlü SonyPRO® ses sistemi ise yüksek kaliteli bir müzik deneyimi sunuyor.

Mazda6e, Japon işçiliği, özenli tasarım ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek elektrikli otomobil segmentinde yeni bir standart belirliyor. Otomobil, 2025 yazında Avrupa'daki bayilerde satışa sunulacak.