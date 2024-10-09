Tamamen elektrikli yeni Opel Combo Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Opel, Combo modelinin yeni elektrikli versiyonunu Türkiye'de resmen satışa sundu. Aracın fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Opel, ticari araç segmentinde önemli bir adım atarak tamamen elektrikli yeni Combo modelini Türkiye pazarına sundu.

Sessiz, emisyonsuz ve çevre dostu sürüş deneyimi arayan profesyoneller ve aileler için ideal bir seçenek olan Combo Elektrik, dikkat çekici özelliklere sahip.

YENİ OPEL COMBO ELEKTRİK NELER SUNUYOR

Yeni Combo, tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hafif ticari tipindeki araç, hem aileler hem de iş odaklı kullanımlar için oldukça ideal.

Yeni Combo, Edition donanım seviyesi ile tek versiyon olarak ülkemizde satışa sunuldu. Ayrıca mavi ve yeşil olmak üzere 2 yeni ek renk seçeneği de satışa sunuluyor.

Combo Elektrik, 136 beygir gücü (100kW) ve 270 tork üreten elektrikli motora sahip. Aracın ulaşabildiği en yüksek hız ise 135 km/sa olarak açıklandı.

Her biri farklı amaca hizmet eden Eco, Normal ve Power olmak üzere 3 farklı sürüş modu da sürücülere sunuluyor.

Opel tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Combo, tek şarjla 346 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Eco modda kullanıldığında ise bu miktar 458 km’ye kadar yükselebiliyor.

TÜRKİYE FİYATI

Yeni Combo Elektrik (100kW) Edition sürümü ülkemizde 1 milyon 775 bin 900 TL'den başlıyor..