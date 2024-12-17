Tamamen yenilenecek: 2027 BMW 3 Serisi tasarımı sızdırıldı

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BMW, otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan 3 Serisi'ni baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor.

2027'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil 3 Serisi, dinamik tasarımı, dijitalleşen iç mekanı ve güçlü elektrikli motor seçenekleriyle büyük bir heyecan yaratıyor. Sızdırılan tasarımlar ve bilgiler, geleceğin otomobiline dair ipuçları veriyor.

DIŞ TASARIM: DAHA DİNAMİK VE MODERN

Yeni 3 Serisi, BMW'nin yeni tasarım dilini yansıtacak. Daha büyük ve dikkat çekici bir ön ızgara, ince ve agresif farlar, aerodinamik hatlar ve keskin bir profil yeni modelin öne çıkan özellikleri arasında. Arka tasarımda ise "L" şeklinde ışık imzası ve sportif bir difüzör bekleniyor.

BMW, iç mekanda da büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Yeni iDrive 9.0 sistemi, 14 inçlik dev dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu yeni 3 Serisi'nin teknolojik yeniliklerinden sadece birkaçı.

Yüksek kaliteli malzemeler, sürdürülebilirlik ve konfor da BMW'nin öncelikleri arasında.

MOTOR SEÇENEKLERİ: ELEKTRİFİKASYON DÖNÜŞÜMÜ

Yeni 3 Serisi'nde elektrifikasyon önemli bir rol oynayacak. Plug-in hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra verimli benzinli ve dizel motorlar da sunulacak.

Elektrikli versiyonun 400 beygir gücüne ve 500 km'ye yakın menzile sahip olması bekleniyor. Performans odaklı bir M versiyonu da planlar arasında.

OTONOM SÜRÜŞ VE GÜVENLİK

Yeni 3 Serisi, Level 3 otonom sürüş özelliğiyle gelebilir. Bu, şehir içi sürüşlerde aracın direksiyon, hızlanma ve frenleme gibi işlevleri tamamen devralabileceği anlamına geliyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri ve aktif güvenlik özellikleri de standart olarak sunulacak.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

2027 BMW 3 Serisi'nin 2026 sonunda tanıtılması ve 2027'de satışa sunulması bekleniyor. Başlangıç fiyatının yaklaşık 45 bin euro civarında olacağı tahmin ediliyor.