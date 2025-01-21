Tata Motors, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı

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Hindistan merkezli otomobil üreticisi Tata Motors, elektrikli SUV konsepti Avinya X'i Auto Expo 2025'te görücüye çıkardı.

Avinya X, Tata'nın gelecekteki premium elektrikli araçlarının tasarım dilini ve teknolojilerini sergiliyor.

AVİNYA X'İN ÖZELLİKLERİ

Avinya X, Jaguar Land Rover'ın EMA (Electrified Modular Architecture) platformu üzerine inşa edildi.

Yüksek burunlu ve geniş omuz çizgili tasarımı, sportif ve heybetli bir görünüm sunuyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve fastback stili, Avinya X'e dinamik bir hava katıyor.

Ön kısımda panjur yerine geniş bir panel ve T şeklindeki LED gündüz farları dikkat çekiyor. Arka kısımda ise ince LED stop lambaları ve iki parçalı bagaj kapağı öne çıkıyor.

Avinya X'in iç mekanı minimalist bir tasarıma sahip. Dokunmatik kontrollü direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı, modern bir görünüm sunuyor.

Avinya X, özellikle arka yolcuların konforuna odaklanıyor. Katlanabilen ön yolcu koltuğu, arka yolculara daha fazla alan sağlıyor.

Ayrıca, orta konsolda manuel olarak açılabilen bir masa ve bagaj kapağının alt kısmında bir koltuk da bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Avinya X'in teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak, 800V mimariye sahip EMA platformu ve 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Avinya X'in tek şarjla 480 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor.