Temmuz ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 1,9 arttı

Çevrim içi ikinci el otomobil platformu VavaCars, temmuz ayına ilişkin fiyat endeksini yayınladı.

Rapora göre, ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş trendi temmuz ayında da devam etti ve fiyatlar üst üste beşinci ayda da artış gösterdi.

SON BİR YILDA YÜZDE 23,6'LIK ARTIŞ

Temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,9 oranında artarken, son bir yıllık dönemdeki toplam artış yüzde 23,6 olarak gerçekleşti.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bu durumun önümüzdeki dönem için fiyat artış hızına dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

FİYATLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Yılın başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları yüzde 10,5 oranında artsa da bu artışın yüzde 18,3 olarak gerçekleşen genel enflasyonun gerisinde kaldığı dikkat çekti.

Gözelekli, döviz ve enflasyon gibi endekslerle kurulan paralelliğin bundan sonra da devam edebileceğini ifade etti.