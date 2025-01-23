Tesla, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle küresel otomotiv endüstrisinde zirvede

AA & Ensonhaber

Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesi, piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki şirketlerden oluşurken, listede iki Türk otomobil üreticisi şirket de yer alıyor.

Listede ilk sırada 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.

Listede 2. sırada 240 milyar dolarla Toyota, 3. sırada 111,9 milyar dolarla Xiaomi, 4. sırada 110,1 milyar dolarla BYD, 5. sırada 78,2 milyar dolarla Ferrari, 6. sırada 58,4 milyar dolarla Porsche, 7. sırada ise 57,7 milyar dolarla Mercedes-Benz bulunuyor.

Listenin 8. sırasında 56 milyar dolarla General Motors yer alırken, 9. sıraya 52,4 milyar dolarla BMW, 10. sıraya ise 50,7 milyar dolarla Volkswagen yerleşiyor.

LİSTEDE İKİ TÜRK MARKA VAR

Listede, ayrıca, iki Türk otomobil üreticisi kendine yer buldu. 9,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 38. sıranın sahibi olduğu listede, diğer Türk otomobil üreticisi Tofaş da 3 milyar dolarla 47. sırada bulunuyor.

ÇİNLİLERİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

En fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinden 17'sini Çinli, 8'ini Japon, 6'sını Amerikan, 4'ünü Alman ve 3'ünü Hint şirketler oluşturuyor.

Listede, Güney Kore, İsveç, Türkiye ve Tayvan'dan ikişer, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam'dan ise birer şirket yer alıyor.