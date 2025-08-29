Tesla, Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: Temmuz satışları çakıldı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,4 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı verilere göre, bu düşüş markanın Avrupa'daki gerilemesinin yedinci ayını işaret ediyor.

PAZAR PAYI HIZLA ERİYOR

Temmuz ayında AB'deki Tesla satışları 11 bin 465 adetten 6 bin 600 adede geriledi. Bu düşüşle birlikte markanın AB'deki pazar payı da yüzde 1,3'ten yüzde 0,7'ye düştü.

YILLIK BAZDA KAYIP YÜZDE 43,5

Yılın ilk yedi aylık dönemine bakıldığında ise Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 77 bin 446 adede indi.

Bu dönemde şirketin AB pazarındaki toplam payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye geriledi.

Satışlardaki bu düşüşün, Elon Musk'ın sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek nedeniyle Avrupalı tüketicilerin firmayla aralarına mesafe koymasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu, markanın Avrupa pazarındaki rekabetçi konumunu zora sokuyor.