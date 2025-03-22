Tesla, düşen dış paneller nedeniyle Cybertruck modellerini geri çağırıyor

Haber Merkezi

Tesla, bugüne kadar satılan yaklaşık 46 bin Cybertruck'ı, ön camın yan tarafındaki soyulabilen dış çelik kaplama paneli nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu parçanın hareket halindeyken çıkabileceğini ve bunun sürücü ile yoldaki diğer kişiler için büyük bir tehlike yaratabileceğini açıkladı.

PANELDEKİ YAPIŞTIRICI SORUNU

Dosyada belirtilene göre, paneldeki sorun, panelin araçta yerinde durmasını sağlayan "yapısal yapıştırıcının" "çevresel kırılganlığa yatkın" olması sebebiyle ortaya çıkıyor.

Tesla, geri çağırma kapsamındaki Cybertruck'ları, sahiplerine hiçbir maliyet çıkarmadan "çevresel kırılganlığa yatkın olmayan farklı bir yapısal yapıştırıcı" kullanarak tamir edecek.

Ayrıca, çelik paneli araç yapısına "kenetlemek" için bir somun kullanacak.

Bu geri çağırma, Tesla'nın Cybertruck modeli için sekizinci geri çağırma oldu. Daha önce de gaz pedalının kapağının gevşemesi ve kamyonun kasasındaki bir trim parçasının gevşemesi gibi sorunlar nedeniyle geri çağırmalar yaşanmıştı.

Tesla, ön cam paneliyle ilgili ilk şikayet konusunda uyarıldıktan sonra, sorunu araştırmak için bir "mühendislik çalışması" başlattı.

Ancak, ilk incelemelerde herhangi bir sorun tespit edilmediği için çalışmalar durduruldu.

Daha sonra, NHTSA'nın müşteri şikayetiyle tekrar devreye girmesiyle Tesla, sosyal medya paylaşımlarını ve servis kayıtlarını daha derinlemesine inceledi ve geri çağırma kararı aldı.