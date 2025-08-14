Tesla, en uzun menzilli otomobilini Çin'de satışa çıkardı

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çin pazarına özel dikkat çekici bir hamle yaptı.

Şirket, "Model 3 Long Range" adını verdiği yeni bir versiyonla, marka tarihinin en uzun menzilli otomobilini tanıttı.

TEK ŞARJLA 830 KİLOMETRE MENZİL

Tek motorlu olan yeni Tesla Model 3, Çin'in CLTC standartlarına göre tek şarjla 830 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Bu değerin WLTP standartlarına göre yaklaşık 700 kilometreye denk geldiği tahmin ediliyor.

Bu menzil artışı, LG Energy tarafından üretilen 78.4 kWh kapasiteli yeni bir Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) batarya paketi sayesinde mümkün oldu.

PERFORMANSI DA İYİLEŞTİRİLDİ

Yeni model sadece menziliyle değil, iyileştirilmiş performansıyla da öne çıkıyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 6,1 saniyeden 5,2 saniyeye düşürüldü.

Bu uzun menzilli Tesla Model 3'ün Çin'deki satış fiyatı ise 37 bin 540 dolar olarak açıklandı.