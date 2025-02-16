Tesla için 2025 yılı iyi başlamadı: Satışlar alarm veriyor

Haber Merkezi

Elektrikli araç (EV) sektörünün öncüsü Tesla, 2025 yılına düşen satış rakamlarıyla başladı.

Şirket, uzun zamandır beklenen Cybertruck modelini piyasaya sürmesine rağmen, satışlarını artırmakta zorlanıyor.

Kaliforniya, Avrupa ve Çin gibi önemli pazarlarda yaşanan düşüşler, Tesla için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

KALİFORNİYA'DA YÜZDE 11,6 DÜŞÜŞ

ABD'nin en büyük EV pazarı olan Kaliforniya'da, Tesla'nın satışları 2024'e göre yüzde 11,6 oranında azaldı.

Model 3 ve Model Y satışlarındaki düşüş, şirketin toplam satışlarını olumsuz etkiledi. Cybertruck, Kaliforniya'nın en çok satan elektrikli pickup'ı olsa da sadece 9 bin 019 adetlik satış rakamıyla beklentilerin altında kaldı.

AVRUPA'DA DA GERİLEME

Tesla, Avrupa pazarında da zorlanıyor. Almanya'da Ocak 2025'te satışlar yüzde 60 oranında düşerken, Fransa'da ise bu oran yüzde 63 oldu.

İngiltere'de de Tesla'nın satışları yüzde 8 azaldı. Şirket, Avrupa'da Volkswagen, BMW, Audi ve Çinli markaların yükselişi karşısında pazar payı kaybediyor.

ÇİN'DE SATIŞLAR AZALIYOR

Tesla'nın küresel satışlarının üçte birini oluşturan Çin pazarında da Ocak 2025'te yüzde 11,5'lik bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşte, Çin Bahar Festivali nedeniyle yaşanan mevsimsel yavaşlama ve Tesla'nın Şanghay fabrikasındaki üretim ayarlamaları etkili oldu.

Ancak, yerel Çinli elektrikli otomobil markalarının rekabeti de Tesla'nın zorlanmasında önemli bir rol oynuyor.