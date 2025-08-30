Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına bir zam daha geldi

Türkiye'de büyük ilgi gören elektrikli otomobil Tesla Model Y'nin fiyat listesi, bir kez daha güncellendi.

Şirket, yaptığı son değişiklikle arkadan çekişli başlangıç modelinin fiyatına bir zam daha yaptı.

YENİ FİYAT 2 MİLYON 305 BİN TL OLDU

Yenilenen fiyat listesine göre, Tesla Model Y'nin arkadan çekişli versiyonunun fiyatı 2 milyon 241 bin TL'den 2 milyon 305 bin 500 TL'ye yükseldi.

Long Range arkadan çekişli ve dört çeker versiyonlarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

DAHA SESSİZ VE KALİTELİ KABİN

Yenilenen Tesla Model Y, daha sessiz bir sürüş için akustik camlar ve yeni mühendislik çalışmalarıyla birlikte geliyor.

Kabin içinde ise daha kaliteli malzemeler, arka yolcular için ikinci bir dokunmatik ekran ve ısıtmalı/havalandırmalı koltuklar gibi yenilikler bulunuyor.

500 kilometre menzil sunan arkadan çekişli Tesla Model Y, 0'dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede ulaşıyor.

Araçta Köpek Modu, Kamp Modu ve Nöbetçi Modu gibi popüler Tesla özellikleri de standart olarak sunulmaya devam ediyor.