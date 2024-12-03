Tesla sahipleri artık araçlarını Apple Watch ile kontrol edebilecek

Haber Merkezi

Tesla, geçtiğimiz günlerde X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellikler duyurdu.

Bu özelliklerin en dikkat çekici olanı ise Tesla uygulamasının artık Apple Watch üzerinden de kullanılabilecek olması. Bu yenilik, akıllı saat kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlayacak.

APPLE WATCH İLE TESLA'NIZI KONTROL EDİN

Tesla'nın açıklamasına göre, Apple Watch kullanıcıları artık Tesla uygulamasının tüm özelliklerinden saatleri üzerinden de faydalanabilecekler.

Bu, akıllı saatinizi tıpkı telefonunuz gibi Tesla anahtarınız olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Ayrıca, aracınızın şarj durumunu kontrol etmek, bagajı açmak ve klimayı ayarlamak gibi işlemleri de saatiniz üzerinden kolayca gerçekleştirebileceksiniz.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE AKILLI SAAT TRENDİ

Son zamanlarda otomobil devleri, akıllı saatlere giderek daha fazla odaklanıyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz de araç kontrollerini sağlayan bir Apple Watch uygulaması yayınlamıştı.

Tesla'nın bu yeni özelliği, akıllı saatlerin otomotiv sektöründeki yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.

YENİ GÜNCELLEME İLE GELEN DİĞER ÖZELLİKLER

Tesla, Apple Watch uygulamasının yanı sıra başka yenilikler de getireceğini duyurdu. Bu yenilikler arasında şunlar yer alıyor:

Araç kamerasından çekilen görüntüleri telefona kaydetme.

Varış yerine göre şarj oranı ayarlama.

Varış noktasının hava durumu.

Geri geri giderken etraftaki nesneleri ve yayaları algılayıp uyaran sistem.

Tüm bu yenilikleri içeren güncellemenin bu ay içinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.