Tesla sahipleri müjde: Artık daha kolay olacak!

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan farklı şarj istasyonları için ayrı uygulama kullanma zorunluluğu tarihe karışıyor. Tesla, tanıttığı yeni platform MultiPass ile bu soruna köklü bir çözüm getirdi.

Yeni sistem sayesinde sürücüler, artık yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına değil, aynı zamanda üçüncü taraf şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesapları üzerinden erişebilecek.

Bu yenilik, hem uzun yolculuklarda şarj bulma kolaylığı sağlayacak hem de kullanıcı deneyimini tek merkezde topladığı için elektrikli araç ekosisteminde büyük bir rahatlama yaratacak.

İLK OLARAK HOLLANDA’DA BAŞLAYACAK

Söz konusu MultiPass sistemi şimdilik sadece Hollanda’da devreye girdi. Ancak Tesla, özelliğin kısa süre içinde Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılacağını duyurdu.

Yeni sistemle birlikte, farklı şarj sağlayıcılarına ait uygulamaları indirme, ayrı üyelik açma ya da kart bilgisi girme zorunluluğunu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar tüm şarj işlemlerini tek bir ekran üzerinden yönetebiliyor.

Platform, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağla entegre çalışıyor. Bu sayede sürücüler Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişim elde ediyor.

MultiPass için ise ek bir kayıt gerekmiyor; tüm Tesla sahipleri otomatik olarak sisteme dahil ediliyor. Kullanıcıların yapması gereken tek işlem, özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek.