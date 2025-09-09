Tesla, SuperCharger ücretlerine bir zam daha yaptı

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki Supercharger istasyonlarında geçerli olacak yeni fiyat tarifesini yayınladı..

Yapılan zam kararı, hem Tesla sahiplerini hem de istasyonu kullanan diğer elektrikli araç kullanıcılarını etkileyecek.

TESLA DIŞI ARAÇLARA YÜZDE 17'Yİ AŞAN ZAM

Yeni tarifeye göre, Tesla araç sahipleri için kWh ücreti yüzde 4,7 artışla 8,50 TL'den 8,90 TL'ye çıktı.

Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için kWh ücreti ise yüzde 17,92'lik ciddi bir artışla 10,60 TL'den 12,50 TL'ye yükseltildi.

BEKLEME ÜCRETİ DEĞİŞMEDİ

Tesla, istasyonlardaki bekleme ücretinin 20 TL olarak sabit kaldığını belirtti. Maksimum şarj gücünün de 250 kW seviyesinde korunmaya devam ettiği açıklandı.