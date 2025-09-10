Tesla, Türkiye için yeni envanter listeleme tarihini paylaştı

Tesla Türkiye, X'teki Tesla Europe & Middle East hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla yeni araç almak isteyenleri ilgilendiren önemli bir tarih paylaştı.

Yapılan resmi açıklamada, bir sonraki envanter listelemesinin tarihi ve saati netlik kazandı.

EKİM AYI İÇİN TEK LİSTELEME TARİHİ

Yapılan duyuruda, "Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18.30’da gerçekleşecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bu tarihin ekim ayı için tek listeleme tarihi olduğu ve eşleşmesi kalkan araçların otomatik olarak envanter sayfasında görüntüleneceği de vurgulandı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER GELİŞME: MULTIPASS SİSTEMİ

Tesla Türkiye'nin bu duyurusu öncesinde ise gündemde, Tesla dışı şarj cihazlarına yönelik "MultiPass" sistemi vardı.

Bu sistem, Tesla sahiplerinin mevcut Tesla hesaplarını kullanarak Tesla'ya ait olmayan şarj istasyonlarında da araçlarını şarj edebilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcıların şarj sürecini daha zahmetsiz hale getirmeyi amaçlayan MultiPass, şu anda yalnızca Hollanda'daki Tesla sahipleri tarafından kullanılabiliyor.

Ancak özelliğin başarılı olması durumunda diğer ülkelere de açılması bekleniyor.