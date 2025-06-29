Tesla Türkiye, Model Y'nin yeni envanter tarihlerini açıkladı

Tesla, Türkiye'de Model Y siparişi vermek isteyenler için önemli iki yeni karar aldığını duyurdu.

Bot kullanımı nedeniyle envanterin saniyeler içinde tükenmesi sorununa karşı yeni bir listeleme takvimi oluşturulurken, ön sipariş ücreti de güncellendi.

BOTLARA KARŞI YENİ TAKVİM: 4 - 31 TEMMUZ

Tesla Model Y Türkiye envanteri, artık tek bir günde değil, daha uzun bir periyotta satışa sunulacak.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında, hafta içi her gün saat 18:30'da yeni araçlar listelenecek.

Şirket, bu yeni takvimle daha fazla müşteriye daha iyi bir satın alma deneyimi sunmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Berlin'deki Giga Fabrikası'nda Türkiye'ye yönelik üretime öncelik verildiği de vurgulandı.

ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ 175 BİN TL OLDU

Tesla Türkiye, takvim değişikliğinin yanı sıra ön sipariş ücretinde de bir güncelleme yaptı. 4 Temmuz'da gerçekleşecek ilk listeleme itibarıyla, yeni Model Y sipariş ücreti 175 bin TL olarak belirlendi.

Bu ücret, daha önceki siparişlerde olduğu gibi kredi kartı ile sipariş sırasında ödenmeye devam edecek.

Bu artışın ve yeni takvimin, bot kullanımını azaltarak gerçek alıcılara daha fazla şans tanıması bekleniyor.