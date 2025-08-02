Tesla Türkiye, yeni Model Y satışları için tarih verdi

Tesla Türkiye, geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV güncellemesi sonrası fiyatları artan ve satışı durdurulan Model Y için yeni satış tarihlerini resmi X hesabı üzerinden duyurdu.

Merakla beklenen yeni envanterin ne zaman ve hangi fiyattan satılacağı belli oldu.

YENİ SATIŞLAR 6 VE 7 AĞUSTOS'TA

Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni Tesla Model Y envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde, saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu tarihlerden itibaren yeni fiyatlarla sipariş verilebilecek.

İŞTE İDDİA EDİLEN YENİ FİYATLAR

İddialara göre ÖTV düzenlemesi sonrası oluşan yeni başlangıç fiyatları da ortaya çıktı.

Buna göre Model Y SR RWD 2 milyon 241 bin TL, Model Y LR RWD 3 milyon 225 bin 240 TL ve Model Y LR AWD 3 milyon 998 bin 400 TL'den satışa sunulacak.