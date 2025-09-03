Tesla, Türkiye'de Avrupa toplamı kadar satış yaptı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Tesla'nın ağustos ayı satış rakamlarına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

Paylaşılan rakamlara göre, Tesla Türkiye'deki satış performansı, markanın tüm Avrupa'daki satışlarını dahi geride bırakacak bir seviyeye ulaştı.

AĞUSTOS AYININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

EBS Danışmanlık verilerine göre, Tesla Model Y Ağustos ayında 8 bin 730 adetlik satışla Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu.

Bu rakam, listenin ikinci ve üçüncü sırasındaki Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan'ın toplam satışlarını dahi geride bıraktı.

AVRUPA'DA DÜŞÜŞ, TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞ

Tesla'nın Avrupa genelindeki toplam satışı Ağustos ayında 8 bin 837 adet olarak kayıtlara geçerken, bu rakam geçen yıla göre yüzde 42'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Bu durum, Tesla'nın Avrupa'da satamadığı araçları Türkiye pazarına yönlendirdiği şeklinde yorumlandı.