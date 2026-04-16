Tesla'dan Model S ve Model X'e veda: Sınırlı üretim modeller tanıtıldı

Elektrikli otomobil devi Tesla, amiral gemisi modelleri olan Model S ve Model X'i üretim bantlarından kaldırmaya hazırlanıyor.

Şirket bu efsanevi araçlara veda etmeden önce, VIP müşterileri için özel olarak tasarlanan Signature Series isimli yeni versiyonunu duyurdu.

ALTIN DETAYLAR

Plaid donanımı temel alınarak geliştirilen bu özel araçlar, altın renkli dış logoları ve yine altın detaylı özel koltuk rozetleriyle dikkat çekiyor.

Sadece 250 adet Model S ve 100 adet Model X üretilecek olan bu özel seride, araçların iç konsolunda üretim numarasını gösteren bir plaket yer alacak.

SADECE DAVETİYEYLE SATILACAK

Yalnızca Tesla tarafından özel davetiye gönderilen müşterilerin satın alabileceği bu koleksiyonluk araçların fiyatı 150 bin ile 160 bin dolar arasında değişecek.

Tam donanımlı olarak teslim edilecek otomobiller; ömür boyu ücretsiz hızlı şarj, dört yıl ücretsiz bakım ve tam otonom sürüş sistemini barındıran üst düzey bir paketle kullanıcılara sunulacak.