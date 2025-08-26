Tesla'nın Almanya fabrikasındaki üretim 6 ayda 100 bini aştı

Tesla'nın Almanya'daki Giga Berlin fabrikası, yeni Model Y üretimiyle önemli bir başarıya imza attı.

Resmi bir paylaşıma göre, fabrikada altı ayda üretilen yeni Model Y sayısı 100 bini geride bıraktı.

ÇİN PAZARINA ÖZEL MODEL YL

Öte yandan Tesla, Çin pazarına özel olarak üç sıra koltuklu ve 6 kişilik Model YL'yi tanıtmıştı.

Bu versiyon, standart Model Y'den daha uzun bir gövdeye sahip ve 751 kilometre menzil ile 47 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

Giga Berlin'de üretilen Model Y'lerin Türkiye'de de satıldığı düşünülürse, bu üretim rekoru yerel pazar için de önem taşıyor.

Ayrıca Tesla Türkiye, yakın zamanda artırılmış otonom pilot (EAP) özelliğini 15 Eylül'e kadar yarı fiyatına, yani 57 bin 500 TL + KDV fiyatıyla sunduğunu duyurdu.