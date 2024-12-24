Tesla'nın Çinli rakibi iflas etti: Türkiye planları vardı

Haber Merkezi

Çinli elektrikli araç üreticisi Jiyue, iflas ettiğini açıkladı. 2021 yılında Baidu ve Geely tarafından kurulan Jiyue, uygun fiyatlı ve teknolojik araçlarıyla kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

JİYUE'NUN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Jiyue, Baidu ve Geely'nin 50 milyar yuanlık yatırımıyla kurulmuş ve hızla büyüyen bir şirket haline gelmişti.

Ancak, şirketin borçlarının 7 milyar yuana ulaşması, mali krize neden oldu ve Jiyue iflas etmek zorunda kaldı.

Jiyue, Jiyue 01 ve Jiyue 07 adında iki elektrikli araç modeli üretiyordu. Jiyue 07, 10 dakikada 600 km menzil sunan hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'DE BEKLENİYORDU

Jiyue, uygun fiyatları ve teknolojik özellikleri nedeniyle Türkiye'de de merakla bekleniyordu.

Geely tarafından Türkiye'ye getirilmesi planlanan Jiyue, özellikle Jiyue 07 modeliyle büyük ilgi göreceği tahmin ediliyordu.

Jiyue'nin iflasının ardından, şirketin ürettiği yaklaşık 1000 adet satılmamış aracın ve halihazırda piyasada bulunan araçların akıbeti belirsizliğini koruyor.