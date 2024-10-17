Tesla'nın elektrikli tırı Semi, dünya genelinde satışa çıkacak

Haber Merkezi

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alınmıştı.

Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatları, geçen yıl 1 Aralık'ta başladı.

DÜNYA GENELİNDE SATIŞA ÇIKIYOR

Tesla CEO'su Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Semi'nin yakında küresel çapta satışa çıkacağını duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamalara göre Tesla Semi, ilk aşamada ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan fabrikada seri üretime geçecek.

Eğer her şey yolunda giderse 2025 yılında 50 bin adet Tesla Semi üretimi gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ

Tesla Semi'nin şu anda ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk, Semi modelinin ilerleyen yıllarda Berlin'de de üretilebileceğini söylemişti. Eğer bu gerçekleşirse, Tesla Semi Türkiye pazarına da giriş yapabilir.