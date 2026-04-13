Tesla'nın gelişmiş otonom sürüş sistemi Avrupa'da ilk onayını aldı

Tesla'nın uzun süredir merakla beklenen sürüş destek teknolojisi "Full Self-Driving Supervised", Avrupa'daki ilk resmi onayını Hollanda'da aldı.

Bu kritik gelişmenin ardından Almanya, Fransa ve İtalya'nın da dört ila sekiz hafta içinde sisteme onay vermesi bekleniyor.

TAM OTONOM DEĞİL DENETİMLİ SÜRÜŞ

Hollanda araç otoritesi tarafından onaylanan sistem, tam otonom bir yapıdan ziyade sürücü gözetimi gerektiren gelişmiş bir destek teknolojisi olarak çalışıyor.

Araç içi sensörler sürücünün dikkatini sürekli izliyor ve eller direksiyonda olmasa bile gözlerin yolda olması zorunlu tutuluyor.

AVRUPA VE ABD VERSİYONLARI FARKLI

Bir buçuk yılı aşan test sürecinin ardından onaylanan sistem, katı Avrupa Birliği standartları nedeniyle ABD'deki versiyonundan bazı farklılıklar taşıyor.

Sistemin tüm kıta genelinde geçerli olabilmesi için üye ülkelerin oylamasına sunulması ve Avrupa Komisyonu onayı alması gerekiyor.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK

Türkiye'nin Avrupa Birliği otomotiv mevzuatlarını doğrudan takip etmesi nedeniyle, sistemin AB Tip Onayı alması durumunda Türkiye'deki onay süreci de büyük bir hız kazanacak.

Tüm yasal zeminlerin oluşmasıyla birlikte Tesla FSD'nin 2026 yılı içerisinde Türkiye yollarında da kullanıma açılması öngörülüyor.