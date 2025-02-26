Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi

AA & Ensonhaber

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse fiyatı salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara indi.

Hisselerindeki düşüşle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi.

Böylece Tesla, 973,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin açıkladığı verilere göre Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 düştü.

TRUMP'IN KAZANMASI POPÜLARİTESİNİ AZALTTI

Analistler ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülaritenin azaldığını belirtti.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti.