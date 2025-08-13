Tesla'nın Türkiye’deki premium bağlantı ücretine dev zam: İşte yeni fiyat

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarını etkileyen ani bir zam kararı aldı.

Şirket, araç içi gelişmiş bağlantı özelliklerini sunan Premium Bağlantı paketinin aylık abonelik ücretine yüzde 133 oranında dev bir zam yaptı.

PREMIUM PAKET NELER SUNUYOR

Aylık ücreti 150 TL'den 350 TL'ye yükseltilen Premium Bağlantı paketi, hücresel bağlantı üzerinden canlı trafik görselleştirmesi, uydu haritaları, video ve müzik akışı gibi hizmetler sunuyor.

Nöbetçi Modu ve Köpek Modu gibi özelliklerin uzaktan izlenmesi de bu pakete dahil.

STANDART BAĞLANTI ÜCRETSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Tesla, temel harita, navigasyon ve Bluetooth üzerinden müzik akışı gibi özellikleri içeren Standart Bağlantı paketini ise araç tesliminden itibaren sekiz yıl boyunca ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

Gelişmiş özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların ise artık yeni zamlı tarifeyi ödemesi gerekecek.