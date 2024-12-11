Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili 2025'te geliyor

Haber Merkezi

Tesla, uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı elektrikli aracını sonunda onayladı. Deutsche Bank'ın raporuna göre, Tesla'nın yeni modeli "Model Q", 2025 yılında piyasaya sürülecek ve sübvansiyonlar dahil 30 bin doların altında bir fiyata sahip olacak.

MODEL Q HAKKINDA BİLGİLER

Deutsche Bank, Tesla'nın Yatırımcı İlişkileri Başkanı Travis Axelrod ile görüştükten sonra bu bilgiyi paylaştı.

Rapora göre, Model Q 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek ve ABD'deki elektrikli araç vergi indirimi olmadan 37.499 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Tesla, yeni modelin mevcut üretim hatları üzerinde üretileceğini ve şirketin yeni bir fabrika kurmak zorunda kalmayacağını belirtti. Model Q'nun, şirketin 2025 yılındaki hacmini yüzde 20-30 oranında artırması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce de uygun fiyatlı bir Tesla modeli üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Model Q, Tesla'nın mevcut modellerinin daha ucuz bir versiyonu olacak.

Model Q'nun daha ucuz veya daha küçük piller, daha az güçlü motorlar ve daha basit bir iç mekan ile gelmesi bekleniyor. Tesla, maliyetleri düşürmek için "Tam Otonom Sürüş" donanımını da kaldırabilir.