Tesla'ya otonom sürüş davası: Çinliler şikayetçi

Otomotiv devi Tesla, Çin'de eski HW3 donanımına sahip araç sahipleri tarafından açılan bir toplu dava ile karşı karşıya.

2019-2023 yılları arasında üretilen araçların sahipleri, şirketin "Full Self-Driving" (FSD) için verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia ediyor.

"TAM OTONOM SÜRÜŞ" SÖZÜ TUTULMADI

Tesla, 2016'dan itibaren tüm araçlarının donanım açısından tam otonom sürüşe hazır olduğunu iddia etmişti.

Ancak şirket geçtiğimiz aylarda, 2024 öncesi üretilen HW3 donanımlı araçların vadedilen seviye 4-5 otonom sürüşü desteklemeyeceğini kabul etti.

Daha gelişmiş HW4 donanımı HW3 platformuyla uyumlu olmadığı için basit bir donanım yükseltmesi de mümkün görünmüyor.

Bu durum, FSD paketine para ödeyen ancak yalnızca sınırlı özellikleri kullanabilen yaklaşık 1 milyon araç sahibini mağdur etti.

ÜCRET İADESİ VE ÜÇ KAT TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye başvuran yedi Tesla sahibi, satış sözleşmesinin ihlal edildiğini savunarak hem ödedikleri FSD ücretinin iadesini hem de üç kat tazminat talep ediyor. Bu, kişi başına 36 bin dolara kadar tazminat anlamına gelebilir.

Davacılardan biri, 2019'da "yakında fiyat artacak" bilgisiyle 7 bin 700 dolar ödeyerek FSD satın aldığını ancak vadedilen özelliğin hiç gelmediğini belirtiyor.