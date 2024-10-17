Tesla'ya rakip olacak: Yeni Mercedes CLA'nın tasarımı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Mercedes, merakla beklenen uygun fiyatlı CLA EV modelinin örtüsünü resmi lansmanından önce kaldırdı.

Üretime yaklaştıkça daha da netleşen şık tasarımıyla dikkat çeken bu yeni giriş seviyesi elektrikli otomobil, otomotiv dünyasında heyecan yarattı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli CLA konsepti, üstün verimliliği sayesinde Mercedes tarafından yeni "bir litrelik otomobil" olarak adlandırılmıştı.

Yeni MMA platformu üzerine inşa edilen giriş seviyesi otomobilin 750 km'nin üzerinde bir menzil sunması bekleniyor.

750 KM MENZİL

üzerine çıkarmasını bekliyor. 800V platform ayrıca 15 dakikalık bir şarjla 400 km'ye kadar menzil sağlayabilen hızlı şarj özelliğine de sahip.

CLA EV'nin iç mekanında, Mercedes'in "yeni nesil araçların beyni" olarak adlandırdığı yeni işletim sistemi (MB.OS) yer alacak. Bu gelişmiş sistem, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Mercedes'in, CLA EV modelini bu yıl içinde resmi olarak tanıtması ve 2026 model yılı olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

ABD ve Avrupa dahil olmak üzere küresel pazarlarda satışa sunulması planlanan aracın fiyatlandırması henüz açıklanmadı.