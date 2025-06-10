Tesla'ya yeni rakip: Nissan N7 küresel pazara açılıyor

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Japon otomobil üreticisi Nissan'ın, başlangıçta Çin pazarı için tasarlanan N7 elektrikli sedan modelini Japonya'da da piyasaya sürmeyi düşündüğü bildirildi.

Dongfeng Nissan ortak girişimi altında geliştirilen N7, şirketin yeni enerji platformu üzerine inşa edilen ilk tamamen elektrikli sedanı olma özelliği taşıyor.

ÇİN PAZARI İÇİN GELİŞTİRİLEN N7 JAPONYA YOLCUSU

Dongfeng Nissan N7, 27 Nisan'da Çin'de resmi olarak satışa sunulmuştu ve yaklaşık 14 bin - 17 bin 500 ABD doları arasında değişen rekabetçi bir fiyat etiketine sahipti.

Bu stratejik karar, Nissan'ın küresel pazarlar için geliştirdiği modelleri farklı bölgelerde de değerlendirebileceğini işaret ediyor. Şirket henüz bir lansman takvimi veya daha fazla ayrıntı doğrulamadı.

NISSAN N7 NELER SUNUYOR

Nissan N7, B segmenti bir sedan olmasına rağmen C segmenti bir araçla karşılaştırılabilecek genişlikte bir kabin alanı sunuyor.

İç mekanda, 15,6 inçlik 2,5K dokunmatik ekran ve premium malzemelerle donatılmış "Bulut Konforu" adı verilen bir kokpit tasarımı bulunuyor.

Lityum demir fosfat (LFP) batarya takımıyla eşleştirilmiş tek motorlu versiyonları bulunan araç, konfigürasyona göre 635 km'ye kadar menzil vadediyor.

Ayrıca, optimum koşullarda yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 14 dakikada şarj olabilen hızlı şarj yeteneklerini de destekliyor.