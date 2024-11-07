TOFAŞ, Stellantis için 1 milyon araç üretecek

Haber Merkezi

TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Stellantis Europe S.P.A. ile önemli bir üretim anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, FIAT, Opel, Citroën ve Peugeot gibi önde gelen Stellantis markaları için yeni "K0" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonları Türkiye'de üretilecek.

232 MİLYON EURO YATIRIM

Üretim sözleşmesine göre, projenin hayata geçirilmesi için 232 milyon euro (yaklaşık 250 milyon dolar) tutarında bir yatırım öngörülüyor. Yatırımın büyük bir kısmının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLECEK

Proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretilmesi hedefleniyor.

Bu anlaşmanın, TOFAŞ'ın üretim kapasitesini ve istihdamını artırmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşmaya göre, FIAT markası için üretilecek araçların Türkiye'deki dağıtım hakkı TOFAŞ'a verildi.

Ayrıca, Stellantis Otomotiv paylarının TOFAŞ tarafından devralınması durumunda, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen, Opel) Türkiye'deki dağıtım hakkı da TOFAŞ'a geçecek.