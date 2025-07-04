Toyota, ABD'de elektrikli araç planlarını erteledi

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD pazarındaki stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek elektrikli araç (EV) üretim planlarını yavaşlattığını duyurdu.

Şirket, bu kararı popüler bir benzinli SUV modeline olan yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırmak amacıyla aldığını açıkladı.

ELEKTRİKLİ YERİNE BENZİNLİ: GRAND HIGHLANDER'A TALEP PATLADI

Bu strateji değişikliğinin arkasındaki ana neden, Toyota'nın sadece benzinli veya hibrit olarak sunduğu Grand Highlander modeline olan talep patlaması.

Geçtiğimiz ay 11 bin 577 adet satan modelin bayilerde sadece üç günlük stoğu kalırken, bir şirket yöneticisi aracı "serideki en hızlı tükenen ürün" olarak nitelendirdi.

Bu durumu değerlendiren şirket, elektrikli araçlar için ayrılan üretim kapasitesini Grand Highlander'a kaydırma kararı aldı.

ERTELENEN ELEKTRİKLİ MODELLER

Bu hamleyle birlikte, daha önce Indiana'daki fabrikada üretilmesi planlanan yeni bir elektrikli SUV modelinin üretimi, Kentucky'deki tesise kaydırıldı ve 2028 yılına ertelendi.

Aynı tesiste üretilmesi planlanan bir başka üç sıralı elektrikli SUV'un üretimi de gelecek yılın başlarından 2026'nın sonlarına ertelenmiş oldu.

Toyota'nın bu kararı, ABD'de elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşladığı ve alıcılar için sunulan vergi kredilerinin sona erme ihtimaliyle daha da zayıflayabileceği bir dönemde geldi.

Şirketin 2024 yılında ABD'de 30 binden az tam elektrikli araç satmasına karşın, hibrit modellerinin satışları hızla artmaya devam ediyor.