Toyota C-HR Avrupa'da 1 milyon satış rakamına ulaştı

AA & Ensonhaber

Toyota'nın Avrupa'daki en çok satan modellerinden biri olan C-HR, 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

2016 yılında piyasaya sürülen C-HR, şık tasarımı ve hibrit teknolojisiyle Toyota'nın Avrupa pazarındaki başarısına önemli katkı sağladı.

TÜRKİYE'DE DE BAŞARILI

Toyota C-HR, Türkiye'de de 2016 yılından bu yana yaklaşık 34 bin adet satıldı. Sakarya'daki fabrikada üretilen C-HR, Türkiye'de Corolla'dan sonra en çok satan ikinci model konumunda.

YENİ NESİL C-HR

Şu anda ikinci nesliyle satışta olan Toyota C-HR, yüksek satış performansını sürdürüyor.

Toyota, C-HR'ın tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Avrupa'daki PHEV satışlarında yüzde 93'lük bir artış elde etti.

2023 Kasım ayında Türkiye'de tanıtılan yeni nesil Toyota C-HR Hybrid, 10 bin adetlik satış rakamına ulaştı ve segmentinde yüzde 4 pazar payına sahip oldu.

C-HR HYBRİD'İN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de 1.8 litrelik benzinli motor ve elektrikli motor kombinasyonuyla sunulan Toyota C-HR Hybrid, 140 beygir gücü üretiyor.

Toyota'nın TNGA platformu üzerine inşa edilen C-HR, bağımsız arka süspansiyon ve gelişmiş aerodinamik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yeni Toyota C-HR, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırarak ve üretim sürecinde karbon emisyonlarını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.