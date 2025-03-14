Toyota, elektrikli yeni SUV modellerini yıl sonuna kadar satışa sunacak

AA & Ensonhaber

Toyota, çoklu mobilite stratejisi kapsamında elektrikli araç atağını hızlandırıyor. Tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş ürün gamıyla dikkat çeken marka, SUV segmentinde yeni elektrikli modellerini yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

ELEKTRİKLİ SUV MODELLERİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Toyota'nın yeni elektrikli SUV modelleri, pratiklik, modern tasarım, enerji verimliliği ve dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle öne çıkacak.

Şirket, elektrikli araçlarında da kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konularındaki iddiasını sürdürecek.

Ayrıca, genişletilmiş batarya programıyla birlikte, yıllık batarya sağlığı kontrolü yapılması şartıyla 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar bataryaların en az yüzde 70 kapasite koruma garantisi sunulacak.

TOYOTA C-HR+ İKİ FARKLI BATARYA KAPASİTESİYLE GELİYOR

Toyota, popüler modeli C-HR'den ilham alarak geliştirdiği Toyota C-HR+ modelini yıl sonunda Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.

Coupe tarzı çizgileri, gelişmiş aerodinamik tasarımı ve premium kabiniyle dikkat çeken C-HR+, iki farklı batarya kapasitesiyle (57,7 kWh ve 77 kWh) ve 167-243 HP arasında değişen elektrik motorlarıyla tercih edilebilecek.

Dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunan model, DC şarjla 150 kW'a kadar hızlarda şarj edilebilecek.

BZ4X VE URBAN CRUISER DA YOLDA

Toyota'nın ilk tamamen elektrikli modeli bZ4X, 2025'te önemli görsel ve teknik iyileştirmelerle yeniden satışa sunulacak.

Farklı batarya seçenekleri ve daha güçlü elektrik motorlarıyla gelecek olan bZ4X, D-segment SUV olarak konumlanacak.

Urban Cruiser ise B-SUV segmentinde yer alacak ve iki farklı batarya seçeneği (49 kWh ve 61 kWh) ile lityum-demir-fosfat batarya teknolojisiyle gelecek.