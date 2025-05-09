Toyota endişeli: Kar tahmini yüzde 21 düştü

Haber Merkezi

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi Toyota, Mart 2026'ya kadar olan mali yıl için faaliyet kârının 3,8 trilyon yen (yaklaşık 26 milyar dolar) olmasını beklediğini açıkladı.

Bu rakam, bir önceki mali yılda elde edilen 4,8 trilyon yenlik kâra kıyasla önemli bir düşüşü işaret ediyor, ancak analist beklentilerine yakın bir seviyede bulunuyor.

ABD GÜMRÜK VERGİLERİ RİSKLERİ ARTIRIYOR

Toyota yetkilileri, kâr beklentisindeki düşüşün ana nedenleri olarak güçlenen Japon yeni, artan ham madde fiyatları ve özellikle ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerini gösterdi.

Şirket, ABD'ye yapılan ihracatın bu gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, bu politikaların genel tüketici güvenini de zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Toyota'nın ABD'de üretim kapasitesini artırması durumunda yüksek işçilik maliyetleri ve yatırım harcamalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

ÇİN PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Toyota'nın Çin'deki satışları diğer Japon markalarına göre daha dirençli bir seyir izlese de dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yerel üreticilerin artan rekabeti nedeniyle şirketin satışlarını istikrarlı tutmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Bu durum da Toyota'nın global kârlılığı üzerinde baskı oluşturan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.