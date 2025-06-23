Toyota, hidrojen yakıt hücrelerini ağır araçlara getirdi

Toyota, karbon nötr hedefi doğrultusunda, mobilitede nihai çözüm olarak gördüğü hidrojen teknolojisini farklı alanlara entegre etmeye devam ediyor.

Şirket, Avrupa'da VDL Groep ile yaptığı iş birliğiyle, hidrojen yakıt hücreli araç teknolojisini ağır ticari kamyonlara başarıyla adapte etti.

AVRUPA'DAKİ LOJİSTİK OPERASYONLARINDA KULLANILIYOR

Toyota, ilk tanıtım aracının ardından dört yeni yakıt hücreli kamyonu daha lojistik filosuna ekledi. Bu sıfır emisyonlu ağır hizmet kamyonları, Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda'daki lojistik rotalarında, Toyota Avrupa Parça Merkezi'ne tedarik sağlamak için kullanılıyor.

Bu sayede, Toyota hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araçların performansı, günlük operasyonlarda sürekli olarak değerlendiriliyor.

Bu girişim, Toyota'nın 2040'a kadar lojistik operasyonlarında karbon nötr olma hedefinin önemli bir parçası.

40 tonluk yakıt hücreli kamyon, dizel bir kamyonla benzer bir performans sunuyor. Ancak motoru, oksijenle birleştirilmiş hidrojenden elde edilen elektrikle çalıştığı için egzozundan sadece su buharı çıkıyor ve sıfır emisyon sağlıyor.

Araç, tek bir yakıt ikmaliyle gerçek sürüş koşullarında 400 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Ayrıca, titreşimsiz elektrik motoru sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.