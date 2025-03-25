Toyota Hilux GR SPORT mayısta Türkiye'de: İşte özellikleri

AA & Ensonhaber

Toyota, pick-up segmentindeki iddialı modeli Hilux'un en üst versiyonu olan Hilux GR SPORT'u Türkiye'de tanıttı.

Model, hem asfalt hem de arazi koşullarındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Toyota Hilux GR SPORT, mayıs ayından itibaren Türkiye pazarında da satışa sunulacak.

HILUX'UN 55 YILLIK EFSANESİ

Hilux modeli, 55 yılı aşkın tarihinde dünya genelinde 27 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak pick-up segmentinde adeta bir efsane haline geldi.

180'den fazla ülkede kullanıcıların tercihi olan Hilux, Türkiye pazarında da önemli bir başarıya imza attı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, son 20 yılda 62 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiren Hilux, Türkiye'de en çok tercih edilen pick-up modeli oldu.

MOTOR SPORLARINDAN İLHAM ALAN TASARIM

Toyota Hilux GR SPORT, markanın motor sporlarındaki deneyimini yansıtan tasarım ve mühendislik unsurlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid şampiyonalarındaki başarılar, bu modelin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Aracın dış tasarımında, GR SPORT'a özgü aerodinamik ön panjur, geniş çamurluklar, sis farı çerçeveleri, spor bar, bagaj örtüsü ve 17 inç alaşım jantlar gibi sportif detaylar göze çarpıyor.

Gümüş renkli ön marşpiyel ve araç gövdesine entegre edilen GR SPORT logoları, modelin sportif kimliğini vurguluyor. Arka helezon yaylar, amortisörler ve kırmızı fren kaliperleri gibi unsurlar da görsel farklılık yaratıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ SÜSPANSİYON VE ARAZİ PERFORMANSI

Toyota Hilux GR SPORT'ta kullanılan 2,8 litrelik turbo dizel motor, 204 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Altı ileri otomatik şanzımanla birlikte sunulan bu motor, hem şehir içi hem de arazi koşullarında üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hilux GR SPORT, 3 bin 500 kilogram çekme ve 1000 kilogram taşıma kapasitesiyle de segmentindeki iddiasını koruyor.

MAYISTA TÜRKİYE YOLLARINDA

Toyota Hilux GR SPORT, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Model, güvenlik tarafında da Toyota Safety Sense teknolojileriyle donatıldı.

Toyota, Hilux GR SPORT'un hem güvenlik hem de performans açısından bugüne kadar ürettiği en gelişmiş Hilux modeli olduğunu vurguluyor.