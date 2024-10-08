Toyota ile Subaru, yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor Toyota ile Subaru, yeni bir elektrikli SUV için birlikte çalışacaklarını açıkladı. İşte yeni otomobil hakkında tüm bilinenler.

Haber Merkezi

Toyota ve Subaru, elektrikli araç teknolojilerindeki ortak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İki Japon otomotiv devi, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladıkları yeni bir elektrikli SUV modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Bu yeni model, daha önce birlikte geliştirdikleri bZ4X ve Solterra'nın ardından gelecek ve elektrikli araç segmentindeki rekabeti daha da kızıştıracak.

SUBARU FABRİKASINDA ÜRETİLECEK

Daha önce üretilen bZ4X ve Solterra, Toyota'nın Aichi tesisinde üretiliyor. Öte yandan SUV modelin üretimi ise Subaru'nun Yajima fabrikasında gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte yeni modelin tamamen yeni olmayacağını ve daha önceki modellerden parçalar alacağı belirtildi.

Yeni elektrikli modelin Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya pazarını hedefleyeceği belirtildi. Öte yandan gelecek olan yeni modelin diğer iki modelden daha ucuz ya da pahalı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.